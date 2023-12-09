Опубликованы фото сыновей Кличко, отдыхающих в Европе во время СВО

Репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале фотографии сыновей мэра Киева Виталия Кличко . Пока сограждане «гниют в окопах», дети украинской элиты отдыхают в Европе, отметил военкор. На кадрах сыновья градоначальника находятся в барах, ресторанах и других увеселительных заведениях.

Пока ты будешь, хохол, гнить в окопах, дети тех, кто тебя туда послал, неплохо проводят время на Западе. На фото, например, тусуются в Европе сыновья Кличко. У них праздник. А у тебя? — написал Руденко.

Сам Кличко тем временем сделал ряд провокационных заявлений. По его словам, на повестке остается вопрос существования Украины. При этом в хорошем исходе мэр столицы страны сомневается.

По словам военкора Юрия Котенка, подобные «наезды» Кличко на украинскую власть говорят о том, что он сделал окончательный выбор стороны в «киевской грызне». Речь в том числе идет о заявлениях мэра о неэффективности президента Владимира Зеленского, его ошибках и необходимости «ответить» за них. Кроме того, Кличко считает, что Киев не сможет «лгать партнерам до бесконечности». Также он назвал Украину авторитарной страной, где почти не осталось независимых институтов власти.