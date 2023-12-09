Киевский режим стал «заложником» Европейского союза, поскольку тот потратил на разжигание российско-украинского конфликта гигантские средства, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Евросоюз создает «колониальную долговую ловушку» для Украины, он способствует разрушению этого государства, заявил Уоллес, передает РИА «Новости».

По его словам, ЕС вложил миллиарды евро в разжигание конфликта, украинская армия потеряла свыше 200 тыс. человек, а земли Украины разворованы иностранными компаниями.