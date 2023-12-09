Депутат ЕП Уоллес: Евросоюз создает «долговую ловушку» для Украины

Киевский режим стал «заложником» Европейского союза, поскольку тот потратил на разжигание российско-украинского конфликта гигантские средства, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Депутат ЕП Уоллес: Евросоюз создает «долговую ловушку» для Украины
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Евросоюз создает «колониальную долговую ловушку» для Украины, он способствует разрушению этого государства, заявил Уоллес, передает РИА «Новости».

По его словам, ЕС вложил миллиарды евро в разжигание конфликта, украинская армия потеряла свыше 200 тыс. человек, а земли Украины разворованы иностранными компаниями.

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