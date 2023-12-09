Противостояние на Украине переходит на новый этап, в ходе его возможны новые мирные переговоры, пишет обозреватель Андрей Корыбко в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао» (Global Times).

Украинский конфликт, который начался в 2014 году, вступил в свою последнюю и самую напряженную фазу в феврале 2022 года, предположительно демонстрирует признаки свертывания после почти 22 месяцев активных военных действий, заметил обозреватель.

Автор статьи отметил, что ВСУ за 6 месяцев активных действий понесли огромные физические, финансовые и стратегические издержки. На фоне этого, добавил он, новое контрнаступление маловероятно.

«Возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров», — предположил Корыбко.

До недавнего времени это было политически невозможно, уточнил аналитик, из-за цели США нанести так называемое «стратегическое поражение» России.