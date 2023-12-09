Макрон анонсировал «встречу с нацией»
Глава Франции Эммануэль Макрон анонсировал «встречу с нацией». Формат и дата мероприятия пока неизвестны, пишет французская газета Le Monde.
По данным газеты, глава государства намерен побеседовать с французами о будущем страны, вернуть народу надежду и веру, напомнить Франции, что она из себя представляет.
«Между отрицанием и чрезмерной драматизацией есть место для требовательной ясности, которая заключается в том, чтобы смотреть на проблемы страны и не дать ей развалиться», — подчеркнул президент.
Ранее Макрон сообщил, что власти Франции положат конец насилию в отношении женщин. В частности, отметил он, в стране создадут базу данных, куда внесут лиц, совершающих семейное насилие.
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