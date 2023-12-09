Казахстанцев предупредили о морозах в 380 градусов

Абоненты мобильного оператора Tele2 в Северо-Казахстанской области получили сообщение от службы «112» с предупреждением о том, что 8 декабря на территории региона ожидается аномальный мороз до - 380 ℃. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, рассылка развеселила североказахстанцев, они начали массово распространять скрины сообщения в социальных сетях.

Пользователи пояснили, что в «морозный апокалипсис на работу идти все равно придется».

В пресс-службе Теле2 рассказали, что произошла техническая ошибка: в рассылке значок градуса (°) был заменен на 0.