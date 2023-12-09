Шольц пообещал поддерживать Украину годами
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал продолжить поддерживать Украину, несмотря на финансовые сложности. Об этом сообщает ТАСС.
Выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, Шольц заявил, что поддержка Украины продолжится и страна должна быть готова оказывать ее годами.
«Разумеется, для нас тоже это большой "финансовый вызов"», — заметил канцлер ФРГ.
Олаф Шольц также назвал военную помощь союзнику «сигналом президенту России Владимиру Путину», который должны показывать «весь мир и вся Европа».
«Он не должен рассчитывать, что мы сбавим усилия», — подчеркнул Шольц.
«Эта война, вероятно, не закончится так быстро, как мы все хотим, и именно поэтому мы должны иметь возможность продолжать делать то, что мы делаем, в этом году, в будущем году и в последующем», — заявил политик.
По словам Шольца, Германия должна быть готова «осуществить еще больший вклад», если другие страны окажутся слабее.
В начале декабря глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна не откажется от помощи Украине.
«У меня нет цифр того, сколько будет предоставлено на 2024 год», — отметил Кэмерон, но пояснил, что уровень финансовой помощи может вырасти.