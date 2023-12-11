Почти половина американцев раскритиковала помощь США Киеву

Около 48% американских избирателей считают, что США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине, сообщила Financial Times. Согласно опросу, проведенному социологами Мичиганского университета, лишь 27% заявили, что Вашингтон тратит «правильную сумму», и только 11% считают ее недостаточной.

Аналогичная ситуация наблюдается в вопросе финансовой помощи Израилю. Около 40% опрошенных считают расходы США на эти цели чрезмерными, 30% называют их достаточными. Аналитики предположили, что недовольство граждан страны связано с обеспокоенностью состоянием американской экономики.

Ранее более половины избирателей в США заявили, что политика действующего президента Джо Байдена негативно отразилась на их жизни. Политический курс нынешнего американского лидера назвали вредоносным 53% опрошенных. О том, что уровень жизни при Байдене поменялся к лучшему, заявили 23% респондентов. В то же время «около половины» участников опроса поддержали решения, которые принимались при власти его предшественника Дональда Трампа.