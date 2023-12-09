Директор больницы в Газе поблагодарил Россию за помощь

Директор медицинского комплекса Шухада Аль-Акса в секторе Газа Ияд Абу Захер поблагодарил Россию за привезенную гуманитарную помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

«От имени палестинского народа, Минздрава и от моего имени как директора больничного комплекса благодарим Россию, её президента и народ за предоставленную медицинскую помощь анклаву», - заявил Абу Захер.

Он подчеркнул, что помощь из России помогла спасти жизни многим пострадавшим палестинцам в Газе.

В пятницу спецборт МЧС РФ вылетел в Египет с 20 тоннами гуманитарного груза для Газы, передача была организована Кабардино-Балкарией.

Ранее российский мусульманский фонд «Закят» помог в строительстве госпиталя на 20 мест в Газе. Планируется возведение еще одного госпиталя.