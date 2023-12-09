FT: Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны США и ЕС
Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны Соединённых Штатов и Европейского союза, пишет газета Financial Times.
Отмечается, что решимость основных партнёров Киева в вопросе финансирования оказалась под вопросом в тот момент, когда Украина больше всего нуждается в долгосрочной и военной поддержке.
Автор статьи напомнил, что американский сенат отклонил попытку Белого дома принять закон о финансовой поддержке Украины в размере $60 млрд. Выделение Еврокомиссией €50 млрд для Киева также оказалось под вопросом.
Украина перестала быть чем-то особенным для Запада, резюмирует обозреватель.
Ранее американские журналисты предположили, что нежелание США помогать Украине может быть связано с большими потерями западной техники.