Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны США и ЕС

Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны Соединённых Штатов и Европейского союза, пишет газета Financial Times.

© IMAGO / ТАСС

«Больше всего Киев беспокоит то, что поддержка Украины, которая когда-то была вопросом широкого межпартийного консенсуса, превратилась в политическую разменную монету по обе стороны Атлантики», — говорится в публикации.

Отмечается, что решимость основных партнёров Киева в вопросе финансирования оказалась под вопросом в тот момент, когда Украина больше всего нуждается в долгосрочной и военной поддержке.

Автор статьи напомнил, что американский сенат отклонил попытку Белого дома принять закон о финансовой поддержке Украины в размере $60 млрд. Выделение Еврокомиссией €50 млрд для Киева также оказалось под вопросом.

Украина перестала быть чем-то особенным для Запада, резюмирует обозреватель.