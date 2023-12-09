Названы два варианта развития событий на границе России и Финляндии

Власти Финляндии рассматривают два варианта работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно одному из вариантов, Финляндия может оставить закрытой восточную границу, пропускать будут только грузовые автомобили. Второй вариант подразумевает открытие одного или нескольких КПП уже на следующей неделе. Соответствующее решение будет принято 12 декабря.

Собеседник издания рассказал, что повода держать границу закрытой сейчас нет, потому что ситуация с нацбезопасностью спокойная.