Байден запутался в цифрах, говоря об инфраструктурных проектах

«При мне вместо недели инфраструктуры Америке обеспечено десятилетие инфраструктуры. Более миллиарда — трёхсот миллионов — триллиона — трёхсот миллионов долларов», — сказал он, пытаясь высмеять экс-президента США Дональда Трампа за неудачную инфраструктурную реформу.