Байден запутался в цифрах, говоря об инфраструктурных проектах
Президент США Джо Байден запутался в цифрах, говоря о выделенных на инфраструктурные проекты деньгах.
«При мне вместо недели инфраструктуры Америке обеспечено десятилетие инфраструктуры. Более миллиарда — трёхсот миллионов — триллиона — трёхсот миллионов долларов», — сказал он, пытаясь высмеять экс-президента США Дональда Трампа за неудачную инфраструктурную реформу.
Ранее сообщалось, что Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии во время саммита G20.