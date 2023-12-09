Трамп обошел Байдена в роли миротворца на Ближнем Востоке

Дональд Трамп на посту президента имеет больше шансов добиться мира на Ближнем Востоке, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Wall Street Journal.

В опросе 44% респондентов заявили, что Трамп может разрешить конфликт Палестины и Израиля. Только 32% считает, что этой же цели может добиться Байден.

Опрос был проведен Wall Street Journal в конце ноября — начале декабря. В нем участвовали 1500 зарегистрированных избирателей.

Общий итог опроса: за все время президентства Байдена избиратели поставили ему самые низкие оценки по эффективности работы. Кроме того, они впервые отдали предпочтение Дональду Трампу в вероятном прямом противостоянии на президентских выборах 2024 года.