Алиев назвал условие для проживания армян в Карабахе

"Они [карабахские армяне] не могут жить в Азербайджане, говоря, что живут в так называемой Нагорно-Карабахской республике, ибо такой республики не существует. Они придумали ее в своих мечтах, в своих мифах. Так что, если они хотят жить в Азербайджане как граждане Азербайджана, то, конечно, они могут это сделать", - заключил Алиев.