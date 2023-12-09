Власти Азербайджана намерены обеспечить возвращение более 140 тыс. бывших беженцев в Карабах к концу 2026 года, заявил президент республики Ильхам Алиев .

"Нам необходимо как можно скорее расселить бывших беженцев. К концу 2026 года мы планируем переселить более 140 тыс. человек", - сказал Алиев в интервью телеканалу Euronews .

По его словам, в настоящее время есть необходимость в значительных инвестициях в инфраструктурные и жилищные проекты, а также в проекты социальной инфраструктуры в регионах, перешедших под контроль Баку.