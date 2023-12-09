В ООН вето США на прекращение огня назвали "поворотным моментом в истории"

Наблюдатель ООН от Палестины: вето США на прекращение огня стало "поворотным моментом в истории"
Вето США на резолюцию ООН, призывающую к прекращению огня в Газе, является "поворотным и катастрофическим моментом в истории". Об этом заявил Рияд Мансур, постоянный наблюдатель от Палестины при ООН.
Мансур присоединился к России в резком обращении к Совету Безопасности ООН после голосования, выразив крайнее сожаление оттого, что СБ вновь не удалось "выполнить свои четкие обязанности перед лицом этого серьезного кризиса, угрожающего жизням людей, региональному и международному миру и безопасности".
По его словам, на волоске висят миллионы жизней палестинцев и каждый из них достоин спасения.
"Те, кто выступал за продолжение наступления, с одной стороны, и в то же время выступал против совершения злодеяний, с другой стороны, должны уже сейчас убедиться, что продолжение этой войны, очевидно, подразумевает продолжение совершения злодеяний, гибель большего количества невинных жизней, новые разрушения", - заявил Мансур.
В пятницу США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совете безопасности ООН, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников. Россия резко раскритиковала США и Великобританию за то, что они проголосовали против и воздержались, соответственно, при голосовании в поддержку резолюции о прекращении огня в секторе Газа, заявив, что "история рассудит действия Вашингтона".
По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, "два члена Совета безопасности предпочли оставаться соучастниками беспощадной израильской кровавой бойни".
"Соединенные Штаты вынесли смертный приговор тысячам людей, когда заблокировали в Совете Безопасности ООН проект резолюции о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта", - подчеркнул Дмитрий Полянский.