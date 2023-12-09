В ООН вето США на прекращение огня назвали "поворотным моментом в истории"

Вето США на резолюцию ООН, призывающую к прекращению огня в Газе, является "поворотным и катастрофическим моментом в истории". Об этом заявил Рияд Мансур, постоянный наблюдатель от Палестины при ООН.

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Мансур присоединился к России в резком обращении к Совету Безопасности ООН после голосования, выразив крайнее сожаление оттого, что СБ вновь не удалось "выполнить свои четкие обязанности перед лицом этого серьезного кризиса, угрожающего жизням людей, региональному и международному миру и безопасности".

По его словам, на волоске висят миллионы жизней палестинцев и каждый из них достоин спасения.

"Те, кто выступал за продолжение наступления, с одной стороны, и в то же время выступал против совершения злодеяний, с другой стороны, должны уже сейчас убедиться, что продолжение этой войны, очевидно, подразумевает продолжение совершения злодеяний, гибель большего количества невинных жизней, новые разрушения", - заявил Мансур.

В пятницу США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совете безопасности ООН, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников. Россия резко раскритиковала США и Великобританию за то, что они проголосовали против и воздержались, соответственно, при голосовании в поддержку резолюции о прекращении огня в секторе Газа, заявив, что "история рассудит действия Вашингтона".

По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, "два члена Совета безопасности предпочли оставаться соучастниками беспощадной израильской кровавой бойни".