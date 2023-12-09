Китай указал на цинизм и двойные стандарты США

Позиция Вашингтона относительно конфликта между Израилем и Палестиной демонстрирует всему миру пример двойных стандартов и цинизма. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, пишет ТАСС.

Он высказался о наложении вето США на резолюцию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Совбезе ООН с требованием прекращения огня в зоне палестино-израильского кризиса. Китайский дипломат указал на то, что США одновременно потворствуют продолжению боев и выступают за предотвращение разрастания конфликта.

«Это самообман. Потворствовать продолжению боев, упоминая о защите женщин, детей, прав человека, крайне цинично. Все это демонстрирует нам, что такое двойные стандарты», — подчеркнул он.

Чжан Цзюнь добавил, что Китай разочарован действиями США.