Дональд Трамп-младший заявил, что Украина уже проиграла

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента Соединенных Штатов , заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией . Об этом он пишет в социальных сетях.

"Украина проиграла войну какое-то время назад, а мы просто держим их на аппаратах искусственного жизнеобеспечения с нескончаемыми деньгами", - пишет Трамп-младший.

Он добавил, что если страны НАТО опасаются России, то это они должны активнее спонсировать Вооруженные силы Украины, а не ждать подачек от Соединенных Штатов. Сам же Вашингтон должен перестать поддерживать Киев, так как у Украины нет пути к победе.