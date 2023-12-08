В Канаде объяснили отказ Зеленского от выступления перед конгрессом США

Владимир Зеленский отменил свое выступление перед конгрессом США, поскольку знал итог голосования его членов по дополнительной помощи Украине и не хотел, чтобы показалось, что его речь не произвела должного впечатления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канадское СМИ.

По данным агентства, Зеленский понял, что «члены-республиканцы уже решили голосовать против более широкого запроса Белого дома на дополнительную помощь» Украине.

«И он не хотел, чтобы казалось, что его речь не произвела должного впечатления», — говорится в материале канадского СМИ.