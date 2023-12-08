Messenger: США обсудили с Украиной разногласия между Зеленским и Залужным

Представители Вашингтона и Киева обсуждали в рамках ряда встреч в прошлом месяце разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщает Messenger со ссылкой на источники.

США обсудили с Украиной разногласия между Зеленским и Залужным
© globallookpress.com

По данным портала, главной темой встреч стал ряд вопросов, которые «могут подорвать военные усилия Украины».

«Помимо медленных темпов контрнаступления, они включали в себя растущий раскол между Зеленским и Залужным, неудачи в мобилизации войск и низкие запасы артиллерийских боеприпасов», — говорится в тексте.

По итогам этих обсуждений представители США отметили «необычность» напряженности между президентом и его главным военачальником в условиях конфликта. Кроме того они считают, что она «еще не достигла апогея».

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости