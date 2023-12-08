Messenger: США обсудили с Украиной разногласия между Зеленским и Залужным
Представители Вашингтона и Киева обсуждали в рамках ряда встреч в прошлом месяце разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщает Messenger со ссылкой на источники.
По данным портала, главной темой встреч стал ряд вопросов, которые «могут подорвать военные усилия Украины».
«Помимо медленных темпов контрнаступления, они включали в себя растущий раскол между Зеленским и Залужным, неудачи в мобилизации войск и низкие запасы артиллерийских боеприпасов», — говорится в тексте.
По итогам этих обсуждений представители США отметили «необычность» напряженности между президентом и его главным военачальником в условиях конфликта. Кроме того они считают, что она «еще не достигла апогея».
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