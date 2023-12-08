Кирби: Прогресса в переговорах с Конгрессом США о помощи ВСУ нет

Прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби уточнил, что новостей по этому вопросу по-прежнему нет, как и прогресса, о котором можно было бы говорить, передает РИА «Новости».

Ранее Кирби заявил, что американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь.

Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией». Указывается, что министр обороны требовал от парламентариев поддержать запрос администрации о новой помощи Украине.