Марин Ле Пен предстанет перед уголовным судом в Париже

Президент группы "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен и еще 27 человек предстанут перед Парижским уголовным судом по подозрению в неправомерном присвоении средств Европейского Союза. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Суд пройдет с 30 сентября по 27 ноября 2024 года. По делу проходят сама Марин Ле Пен, ее отец Жан-Мари Ле Пен, а также партия "Национальное объединение" (RN) как юридическое лицо. В конце сентября прокуратура Парижа запросила передать в суд дело в отношении "Национального объединения" и 27 человек, связанных с партией, подозреваемых в участии в системе растраты европейских государственных средств в период с 2004 по 2016 год. В Европарламенте оценили нанесенный ущерб в 6,8 миллиона евро за период с 2009 по 2017 год.

"Мы официально оспариваем обвинения, выдвинутые против наших депутатов Европарламента и их помощников в парламенте", - говорится в заявлении партии "Национальное объединение".

В документе отмечается, что Марин Ле Пен не совершила никаких правонарушений. Также указывается, что не было никаких нарушений и при приеме на работу ее помощников, как в соответствии с регламентом Европейского парламента, так и французского законодательства.