В Катаре рассказали о причинах освобождения заложников из Газы

Заложники, удерживаемые членами ХАМАС в секторе Газа, были освобождены в результате переговоров, а не из-за военных действий Израиля. Об этом заявил премьер-министр Катара Шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани, сообщает Al Arabiya.

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По словам дипломата, Катар продолжит оказывать давление на Израиль и ХАМАС с целью добиться прекращения огня. Он добавил, что шансы на это постоянно уменьшаются.

6 декабря член комитета по здравоохранению Кнессета Ронит Эндевельт заявил, что ХАМАС давал заложникам транквилизаторы и, возможно, другие психоактивные вещества, чтобы они "выглядели счастливыми" на пути к пункту обмена в день освобождения.