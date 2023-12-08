Макрон обратился к Нетаньяху с требованием

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечить защиту мирных жителей Газы и прекратить насилие против палестинцев на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, Макрон и Нетаньяху провели телефонный разговор, во время которого президент Франции напомнил премьеру Израиля о «необходимости защищать граждан Газы. Также он «подчеркнул важность достижения долгосрочного прекращения огня» между Палестиной и Израилем.