Белый дом: Джо Байден любит своего сына и поддерживает его

В Белом доме не комментируют новые обвинения, предъявленные сыну президента США Хантеру Байдену. Пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер отметила, что Джо Байден любит своего сына и поддерживает его, когда тот пытается «заново выстроить свою жизнь».

Слова Жан-Пьер приводит РИА Новости.

Она посоветовала обращаться за комментариями в Минюст.

Ранее Жан-Пьер завершила пресс-брифинг после того, как ей задали вопрос, получал ли Байден деньги от компании своего сына.

8 декабря Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам.