Белый дом: Джо Байден любит своего сына и поддерживает его
В Белом доме не комментируют новые обвинения, предъявленные сыну президента США Хантеру Байдену. Пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер отметила, что Джо Байден любит своего сына и поддерживает его, когда тот пытается «заново выстроить свою жизнь».
Слова Жан-Пьер приводит РИА Новости.
Она посоветовала обращаться за комментариями в Минюст.
Ранее Жан-Пьер завершила пресс-брифинг после того, как ей задали вопрос, получал ли Байден деньги от компании своего сына.
8 декабря Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам.
Сам Хантер Байден считает, что республиканцы пытаются «убить его» и развалить президентство Джо Байдена.