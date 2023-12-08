Стало известно о планах ЕК разблокировать для Венгрии замороженные $10 млрд

Еврокомиссия (ЕК) разблокирует для Венгрии $10 млрд, которые были заморожены до тех пор, пока страна не выполнит реформы. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

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Ожидается, что замороженные средства будут выделены 12 декабря и составят около трети общего приостановленного финансирования Венгрии.

В ЕК отмечают, что данный шаг не связан с заявлениями премьер-министра Венгрии о блокировании переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

В конце ноября агентство Reuters сообщало, что Венгрия может получить после разблокировки часть денег, которую Евросоюз ранее заморозил для Будапешта из-за опасений, что в республике нарушаются принципы верховенства права.