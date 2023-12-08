В Киеве надеются на скорое принятие решения ЕС о переговорах с Украиной

Украинский премьер-министр Дмитрий Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что рассчитывает на принятие итогового решение Евросоюза о переговорах с Украиной по вступлению в объединение.

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По его словам, Верховная рада Украина проголосовала за три инициативы и четыре закона, принятия которых требовала Европейская комиссия, что должно поспособствовать прогрессу в вопросе.

"Уже сегодня парламент поддержал три евроинтеграционные инициативы", - добавил Шмыгаль.

Премьер напомнил, что до этого правительство республики исполнило еще одну рекомендацию ЕС - принятие закона о лоббировании.

"Рассчитываем, что уже на следующей неделе Европейский совет примет финальное решение", - подытожил политик.