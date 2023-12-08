«Мы отдаем миллиарды Украине <...>. В этом зале большинство людей явно снова обслуживают иностранные национальные интересы. Что более унизительно, так это то, что они служат национальным интересам такой страны, как Украина, которую легко можно квалифицировать как страну-неудачницу», — заявил в своей речи Костадинов.