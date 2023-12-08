Болгарские парламентарии устроили стычку из-за отправок БТР на Украину
Представители оппозиции и правящей партии Болгарии устроили стычку на заседании национального собрания из-за отправок Украине бронетранспортеров. Об этом сообщает Anons.bg.
Во время заседания парламентарии голосовали за отмену вето президента Румена Радева о ратификации соглашения о безвозмездной поставке Украине списанной бронетехники. В разгар дебатов представители оппозиции и правящей партии стали «обмениваться резкими замечаниями», а выступление лидера партии «Возрождение» Костадина Костадинова «вызвало в зале агрессию». Отмечается, что поведение парламентариев привело к тому, что вице-спикер прервал речь Костадинова и объявил 15-минутный перерыв.
«Мы отдаем миллиарды Украине <...>. В этом зале большинство людей явно снова обслуживают иностранные национальные интересы. Что более унизительно, так это то, что они служат национальным интересам такой страны, как Украина, которую легко можно квалифицировать как страну-неудачницу», — заявил в своей речи Костадинов.
По итогам заседания парламент отклонил вето большинством голосов.