Финляндия может открыть КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии рассматривает два варианта развития ситуации с пропускными пунктами на границе с Россией, один из которых подразумевает открытие одного или нескольких КПП, другой - оставить текущую ситуацию без изменений. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

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Издание утверждает, что данное решение будет принято 12 декабря.

В публикации отмечается, что финское правительство рассматривает возможность открытия одного или нескольких КПП.

Источники газеты утверждают, что на сегодняшний день нет никаких оправданий сохранению полностью закрытой границы с точки зрения нацбезопасности.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство страны планирует принять решение по открытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией не позднее 13 декабря.