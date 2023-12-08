ЕК выделит 125 миллионов евро на гумпомощь Палестине

Европейская комиссия (ЕК) выделит 125 миллионов евро в 2024 году на гуманитарную помощь Палестине, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление.

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Как уточнили в ЕК, гуманитарная сиутация на Ближнем Востоке ухудшается. Поэтому европейские страны выделят Палестине на гуманитарную помощь в следующем году 125 миллионов евро.

«Это новое финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, работающих как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан», — говорится в заявлении.