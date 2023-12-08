На Украине продолжили морить голодом монахов в Киево-Печерской Лавре

По словам представителей УПЦ, один из граждан принес еду для монахов, заблокированных на территории корпуса №58 Киево-Печерской Лавры, однако передать ее помешали сотрудники полиции. Сначала силовики не пускали внутрь мужчину, а когда встретить его вышел один из монахов, против него применили силу — у него выбили из рук телефон и отобрали пакет с едой.