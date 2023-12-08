Переговоры по заложникам в Газе зашли в тупик

Переговоры об освобождении заложников палестинского движения ХАМАС зашли в тупик, тем самым разрушив надежды США на заключение новой сделки до конца 2023 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По данным издания, ХАМАС удерживает в секторе Газа еще свыше 130 заложников. При этом переговоры об их освобождении не могут продвинуться, поскольку многие из лидеров движения проживают в Катаре, откуда им становится все сложнее поддерживать связь и контролировать действия других членов, находящихся в анклаве. Кроме того США и Израилю по-прежнему не удается установить месторасположение всех заложников и подтвердить живы они или нет.

«В совокупности эти препятствия застопорили переговоры, а это означает, что освобождение заложников, вероятно, произойдет гораздо медленнее, чем первоначально ожидали США», — говорится в тексте.