США выступили против прекращения огня на Ближнем Востоке

США не поддерживают призыв к немедленному прекращению огня в Газе. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд, передает ТАСС.
«Хотя Соединенные Штаты решительно поддерживают прочный мир, в котором и израильтяне, и палестинцы смогут жить в безопасности, мы не поддерживаем призывы к немедленному прекращению огня», — сказал представитель постпредства.
По его словам, это лишь посеет семена следующей войны, поскольку радикальное движение ХАМАС не желает видеть прочный мир и решение проблем двух государств, именно поэтому США выступают против немедленного прекращения огня на Ближнем Востоке.
Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что деятельность генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша угрожает миру на планете. По его мнению, действия генсека представляют собой поддержку ХАМАС.