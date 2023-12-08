США выступили против прекращения огня на Ближнем Востоке

США не поддерживают призыв к немедленному прекращению огня в Газе. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд, передает ТАСС.

«Хотя Соединенные Штаты решительно поддерживают прочный мир, в котором и израильтяне, и палестинцы смогут жить в безопасности, мы не поддерживаем призывы к немедленному прекращению огня», — сказал представитель постпредства.

По его словам, это лишь посеет семена следующей войны, поскольку радикальное движение ХАМАС не желает видеть прочный мир и решение проблем двух государств, именно поэтому США выступают против немедленного прекращения огня на Ближнем Востоке.