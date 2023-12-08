В ООН рассказали, из-за чего чаще всего в 2022 году погибали люди

Количество вызванных преступными причинами и бытовым насилием смертей по всему миру в 2022 году примерно на 50% превысило число смертей из-за военных конфликтов и терроризма. Об этом говорится в глобальном исследовании причин убийств Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

"Сложная сеть факторов, приводящих к гибели людей от убийств по всему миру, - от гендерного насилия в отношении женщин и девочек, организованной преступности и бандитизма до нищеты и неравенства - показывает, что универсального подхода не существует. Я надеюсь, что это новое глобальное исследование поможет разработать научно обоснованную превентивную политику и ответные меры, чтобы устранить коренные причины этого насилия и спасти человеческие жизни", - отметила исполнительный директор УНП ООН Геда Фатхи Вали.

Как отмечается в исследовании, в 2019-2021 годах среднее число вызванных криминальными причинами смертей составило около 440 тыс. в год по всему миру. При этом за данный период из-за военных конфликтов в среднем гибли 94 тыс. человек в год, в следствие терроризма - 22 тыс.