Комитет ООН по борьбе с расизмом проигнорировал тему русофобии

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации проигнорировал тему русофобии в докладе по Германии, так как отдал приоритет другим вопросам. Об этом заявил член комитета Ен Сик Юен на брифинге в Женеве, передает РИА Новости.

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«Этот вопрос в докладе не рассматривался, потому что есть более масштабные и важные темы, такие как преступления на расовой почве и профилирование полиции», — отметил представитель комитета.

Он также отметил, что на диалог с немецкой стороной было отведено всего шесть часов, что не позволило обсудить все аспекты по борьбе с дискриминацией в ФРГ.