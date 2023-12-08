ЕС ввел санкции против двух представителей военного командования ХАМАС
Евросоюз ввел санкции против двух представителей военного командования ХАМАС в качестве ответа на нападения на Израиль 7 октября. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.
"Совет ЕС включил два физических лица в террористический список ЕС. Это решение стало частью ответа ЕС на угрозы со стороны ХАМАС, включая жестокие и неизбирательные нападения на Израиль 7 октября, - говорится в заявлении. - В черный список включены Мухаммед ад-Дейф, глава боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", - и его заместитель Марван Исса".
Санкции включают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку всех финансовых активов в европейских банках, если их удастся обнаружить. Запретительные меры вступили в силу немедленно с момента публикации.