Боррель призовет ЕС поддержать Украину из-за сложной ситуации на фронте

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на последнем в 2023 году заседании министров иностранных дел 27 стран ЕС 11 декабря призовет поддержать Украину на фоне сложной ситуации на фронте и отказа Сената США выделить Киеву многомиллиардную помощь. Об этом заявил журналиствм в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД.

"Дискуссия будет про поддержку Украины. У нас сейчас ключевой момент. Американский сенат отказал в помощи Украине, это плохая новсть. Сложная ситуация на поле боя. Очень важно, чтоб ЕС показал полную поддержку Украины - военную, дипломатическую, финансовую. Это будет главное пославние Борреля: время поддержать Украину в сложный момент", - сказал он.