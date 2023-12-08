С севера сектора Газа во время перемирия вывезли 50 млн долларов

FT: С севера сектора Газа на юг анклава во время перемирия вывезли 50 млн долларов
Около тонны банкнот на сумму 50 миллионов долларов во время перемирия в секторе Газа вывезли с севера на юг анклава. Как пишет газета Financial Times, целями данной операции являлись снижение дефицита наличных средств и предотвращение краха экономики.
Издание со ссылкой на источники сообщает, что операция, получившая название ConOps-Gaza, была организована 28 ноября при поддержке ООН и с согласия Израиля. Около 900 тысяч банкнот весом в районе одной тонны хранились в двух отделениях Банка Палестины (BoP), пишет FT.
В статье также отмечается, что сотрудники BoP выразили обеспокоенность относительно растущей нехватки наличных средств на юге палестинского анклава, куда бежала большая часть населения сектора Газа.
"Сотрудники Банка Палестины решили, что перемирие - это шанс вывезти 200-шекелевые купюры, застрявшие на севере, и предотвратить крах экономики", - указали в газете.