Британская газета The Guardian рассказала об «оказавшихся в центре внимания» украинских венграх, от соблюдения прав которых зависит шанс Украины на членство в ЕС. Издание отмечает, что значительная часть закарпатских венгров не готова отказаться от своего языка и поддерживает «пророссийскую» позицию Будапешта.

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Многие украинские венгры считают украинский национализм угрозой «принудительной интеграции» их сообщества.

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«Мы граждане Украины, но хотим иметь возможность говорить на родном языке. Мы здесь не туристы», — заявил Золтан Бабьяк, мэр Берегово, города с венгерским большинством.

Венгерское государственное телевидение часто рассказывает о репрессиях против венгров на Украине, а европейские организации неоднократно критиковали страну за ее политику в отношении языковых меньшинств, отмечает газета. Критика усилилась после принятия в 2017 году закона, ограничившего использование всех языков, кроме украинского.

The Guardian подчеркивает, что Закарпатье остается одним из беднейших регионов Украины, хотя и находится «на пороге ЕС». Бабьяк рассказал, что его город существует уже 970 лет, но украинские власти так и не помогли построить в нем «нормальную канализационную систему». По словам мэра, только 60 процентов домохозяйств в Берегово имеют доступ к централизованной системе канализации. Немногочисленные современно выглядящие здания в городе были отремонтированы на деньги Будапешта.

В Киеве есть опасения, что венгерская община на западе страны может стать «зеркалом» русскоязычной общины на востоке, и Россия сможет использовать обеспокоенность по поводу прав этих людей «как предлог для подрыва украинского суверенитета», отмечает газета.

Также The Guardian подчеркнула, что Орбан — «наиболее дружественный» по отношению к президенту РФ Владимиру Путину европейский лидер. Он не раз призывал Запад прекратить военную помощь Киеву.