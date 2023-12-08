«Мы здесь не туристы»: украинские венгры выступили против Киева
Британская газета The Guardian рассказала об «оказавшихся в центре внимания» украинских венграх, от соблюдения прав которых зависит шанс Украины на членство в ЕС. Издание отмечает, что значительная часть закарпатских венгров не готова отказаться от своего языка и поддерживает «пророссийскую» позицию Будапешта.
Многие украинские венгры считают украинский национализм угрозой «принудительной интеграции» их сообщества.
«Мы граждане Украины, но хотим иметь возможность говорить на родном языке. Мы здесь не туристы», — заявил Золтан Бабьяк, мэр Берегово, города с венгерским большинством.
Венгерское государственное телевидение часто рассказывает о репрессиях против венгров на Украине, а европейские организации неоднократно критиковали страну за ее политику в отношении языковых меньшинств, отмечает газета. Критика усилилась после принятия в 2017 году закона, ограничившего использование всех языков, кроме украинского.
The Guardian подчеркивает, что Закарпатье остается одним из беднейших регионов Украины, хотя и находится «на пороге ЕС». Бабьяк рассказал, что его город существует уже 970 лет, но украинские власти так и не помогли построить в нем «нормальную канализационную систему». По словам мэра, только 60 процентов домохозяйств в Берегово имеют доступ к централизованной системе канализации. Немногочисленные современно выглядящие здания в городе были отремонтированы на деньги Будапешта.
В Киеве есть опасения, что венгерская община на западе страны может стать «зеркалом» русскоязычной общины на востоке, и Россия сможет использовать обеспокоенность по поводу прав этих людей «как предлог для подрыва украинского суверенитета», отмечает газета.
Также The Guardian подчеркнула, что Орбан — «наиболее дружественный» по отношению к президенту РФ Владимиру Путину европейский лидер. Он не раз призывал Запад прекратить военную помощь Киеву.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт не будет поддерживать Украину на международном уровне, пока не будут соблюдаться права закарпатских венгров. Премьер подчеркивал, что в первую очередь должно быть обеспечено право детей обучаться на венгерском языке.