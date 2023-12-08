КСИР опубликовал ролик с Эрдоганом в роли Марио

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал ролик, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изображен в роли героя игры «Марио». Видео выложили в Telegram-канале.

В первой части видео Эрдоган «играет» за Палестину, высказываясь в поддержку палестинского населения. После этого он собирает продовольствие, нефть и вооружение, и передает его грибу с шляпкой с символикой Израиля, от которых он вырастает в размерах.

В финальной части видео Эрдоган забегает в замок с палестинскими флагами, после чего они меняются на израильские, а на экране высвечивается надпись: «Эрдоган помог Израилю победить».

«Игра супер-Эрдогана окончена», — подписали публикацию КСИР.