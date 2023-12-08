Польский генерал Вальдемар Скшыпчак в интервью газете Rzeczpospolita призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку.

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По его словам, украинский лидер разжигает конфликт между украинскими военачальниками.

«Он сильно ослабляет свою позицию, и, возможно, настало время, чтобы усталый президент ушел в отставку», — заявил Скшыпчак.

Генерал отметил, что сложившаяся ситуация беспокоит коалицию, поддерживающую Украину. Он обратил внимание, что Киев «не знает, чего хочет, и вносит путаницу в командование».

Ранее в офисе Зеленского сообщили, что вопрос отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного может перейти из гипотетической в практическую плоскость. По словам источника, подобное предположение можно сделать, исходя из эмоциональности Зеленского и его возможной реакции на «чрезмерную откровенность Залужного в разговорах с партнерами».