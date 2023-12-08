Орбан предложил Украине альтернативу членству в Евросоюзе

Венгрия предлагает заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве с ЕС и повысить уровень сотрудничества, но не давать Киеву присоединяться к Евросоюзу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. ТАСС

«Я предлагаю заключить с украинцами договор о стратегическом партнерстве, который будет предполагать соглашение по различным вопросам, таким как сельское хозяйство, таможня и безопасность. Я выступаю за повышение нашего сотрудничества, но это не означает членства», — сказал премьер Венгрии. Газета.Ru