В Германии признали экстремистским отделение парламентской партии
Управление по охране конституции Саксонии классифицировало региональное отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как правоэкстремистское. Об этом сообщает Stern.
Юридическая экспертиза, длившаяся около четырех лет, показала, что региональное отделение АдГ «несомненно преследует антиконституционные цели», заявил глава местного Управления по охране конституции Дирк-Мартин Кристиан.
«Больше нет никаких сомнений в правоэкстремистской ориентации АдГ в Саксонии», — подчеркнул он.
В управлении Кристиана пришли к выводу, что позиции отделения АдГ «направлены против основных принципов свободного демократического строя, к примеру, в вопросе миграции они направлены против гарантий человеческого достоинства, закрепленных в Конституции». Также отделение партии «использует распространенные антисемитские, преимущественно конспиративно-идеологические позиции».
Это уже третий случай признания отделений АдГ правоэкстремистскими. Ранее такие же решения были приняты в Саксонии-Анхальт и в Тюрингии. Получение экстремистской классификации означает, что Управление по охране Конституции может без ограничений использовать ресурсы спецслужб для сбора информации о деятельности АдГ в регионе.
Ранее АдГ добилась успехов на выборах в Баварии и Гессене. Как писала Politico, чиновники, близкие к канцлеру Германии Олафу Шольцу, обеспокоены тем, что в стране набирает обороты правая популистская партия.