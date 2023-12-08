В Германии признали экстремистским отделение парламентской партии

Управление по охране конституции Саксонии классифицировало региональное отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как правоэкстремистское. Об этом сообщает Stern.

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Юридическая экспертиза, длившаяся около четырех лет, показала, что региональное отделение АдГ «несомненно преследует антиконституционные цели», заявил глава местного Управления по охране конституции Дирк-Мартин Кристиан.

«Больше нет никаких сомнений в правоэкстремистской ориентации АдГ в Саксонии», — подчеркнул он.

В управлении Кристиана пришли к выводу, что позиции отделения АдГ «направлены против основных принципов свободного демократического строя, к примеру, в вопросе миграции они направлены против гарантий человеческого достоинства, закрепленных в Конституции». Также отделение партии «использует распространенные антисемитские, преимущественно конспиративно-идеологические позиции».

Это уже третий случай признания отделений АдГ правоэкстремистскими. Ранее такие же решения были приняты в Саксонии-Анхальт и в Тюрингии. Получение экстремистской классификации означает, что Управление по охране Конституции может без ограничений использовать ресурсы спецслужб для сбора информации о деятельности АдГ в регионе.