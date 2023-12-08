Эрдоган прокомментировал оказание Францией военной поддержки Армении

Намерение властей Франции оказать военную поддержку Армении — это провокация, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. RT на русском
Он добавил, что ранее Париж также оказывал много поддержки Еревану, но не получил «никакого результата». Франция также входила в Минскую группу по Нагорному Карабаху, но работа группы, по мнению Эрдогана, также не дала результата. Деловая газета "Взгляд"
"В интересах Армении воспользоваться возможностью мира и не попасть в ловушку стран, которые вводят Армению в заблуждение. Мирные отношения с Азербайджаном - лучший вариант для Армении. Те, кто дает оружие в руки Армении, оказывают ей плохую услугу", - подчеркнул президент Турции. ТАСС