Эрдоган прокомментировал оказание Францией военной поддержки Армении

Он добавил, что ранее Париж также оказывал много поддержки Еревану, но не получил «никакого результата». Франция также входила в Минскую группу по Нагорному Карабаху, но работа группы, по мнению Эрдогана, также не дала результата. Деловая газета "Взгляд"