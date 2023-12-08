Кабмин Украины запретил свободный въезд в пограничную зону

Правительство Украины запретило свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Liga Zakon, об изменениях сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук .

Поправки в постановление о «пограничном режиме» внесли во исполнение закона от 24 февраля 2023 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите государственной границы Украины». По словам чиновника, они предусматривают специальный пограничный режим: он запрещает въезд, пребывание, проживание и работы, не связанные с обороной или охраной госграницы, в пределах территории, переданных в постоянное пользование частям пограничной службы. Также изменения определяют порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, работы и пропуск в погранзону.