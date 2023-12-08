В Эстонии неизвестные напали на авто главы МВД

В Эстонии неизвестные разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел страны Лаури Ляэнеметса. Об этом сообщает Postimees.

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Советник главы МВД Воотеле Пяй рассказал газете, что разбитые окна утром 8 декабря обнаружил член семьи Ляэнеметса. Пяй подчеркнул, что машина принадлежит министру, но ей также пользуются члены его семьи, включая детей.

По словам советника, поскольку это была единственная атакованная машина на улице, этот случай вряд ли можно считать обычным хулиганством. Из авто ничего не украли. Пяй предположил, что кто-то, возможно, «пытался послать какой-то сигнал» министру внутренних дел.

Советник министра подчеркнул, что Ляэнеметсу также поступают всевозможные угрозы через интернет.

«Лаури взрослый мужчина и он не боится, но он относится к этому очень серьезно из-за дочери», - заключил Пяй.