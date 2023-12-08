Эрдоган прокомментировал оказание Францией военной поддержки Армении

"Результата [от работы группы] нет, и в такой ситуации она вновь провоцирует Армению. Никакого результата от того, что вы пошлете бронетранспортеры, не будет. Потому что сейчас есть Азербайджан, который покончил с оккупацией на своей территории. Результат конфликта в Нагорном Карабехе очевиден. <...> Руководству Армении следует извлечь уроки из недавнего прошлого и не идти на эти провокации. В интересах Армении воспользоваться возможностью мира и не попасть в ловушку стран, которые вводят Армению в заблуждение. Мирные отношения с Азербайджаном - лучший вариант для Армении. Те, кто дает оружие в руки Армении, оказывают ей плохую услугу", - подчеркнул президент Турции.