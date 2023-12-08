Эрдоган вновь назвал Нетаньяху "убийцей" и "мясником Газы"

"Мы добиваемся этого с помощью около 3 тыс. адвокатов, - продолжил президент Турции. - За этим делом следят адвокаты и прокуроры из многих стран за пределами Турции. Мы будем продолжать следить за этим делом. Наша задача - как можно скорее положить конец этому геноциду и наказать преступников". "Нетаньяху и его сообщники должны понести наказание, оно станет примером для всех виновных в геноциде, - подчеркнул он. - Этот приговор очень важен тем, чтобы больше никому в голову не пришло не убивать мирных жителей, бомбить больницы, расстреливать рынки".