Армения и Азербайджан могут в ближайшее время подписать договор о мире на устраивающих обе стороны условиях, сообщил глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Саргис Ханданян. RT на русском

Он отметил, что правительство республики всегда настроено на конструктивный диалог и не исключает вероятность подписания соответствующего соглашения. Однако, по словам законодателя, документ должен иметь приемлемый вид для обеих сторон. Газета.Ru

До этого спикер армянского парламента Ален Симонян заявлял, что Ереван может подписать мирный договор с Баку за пять дней. По его словам, стороны в шестой раз обменялись предложениями по данному вопросу. Он подчеркнул, что если Баку не внесет новых предложений, то договор может быть подписан в кратчайшие сроки. Симонян добавил, что риторика о невозможности заключения соглашения для него неприемлема. News.ru