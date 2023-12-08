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В Британии предупредили о победе Путина

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Украинский кризис зашел в тупик, пишет обозреватель The Telegraph Кон Кафлин. По его словам, «больше нельзя игнорировать возможность, что президент России Владимир Путин выйдет победителем со всеми последствиями, которые такой исход будет иметь для безопасности Европы».

Неспособность Украины совершить решающий прорыв в своем наступлении заставила померкнуть оптимистические прогнозы Владимира Зеленского, подчеркивает автор статьи. Теперь украинский нарратив рискует перерасти во взаимные обвинения по поводу отказа западных союзников предоставить Киеву оружие. Отсутствие прогресса, а также внезапная война Израиля и ХАМАС, безусловно, усилили скептицизм некоторых западных лидеров по поводу Украины. К примеру, в администрации Байдена растет уверенность, что в ее интересах оказать давление на Зеленского и потребовать мира, а не продолжать военную кампанию. Кафлин подчеркнул, что победа России стала бы серьезной проблемой для НАТО, подорвав способность альянса противостоять Москве после всей оказанной Украине поддержки.

В Forbes заметили тревожную деталь на фото новых бригад ВСУ

ВСУ формируют пять новых механизированных бригад, которые «на бумаге» представляют собой пятипроцентное расширение украинских сухопутных войск, рассказал обозреватель Forbes Дэвид Акс. У некоторых бригад есть аккаунты в соцсетях, там опубликованы официальные фотографии, на которых запечатлены новобранцы на тренировках. Однако ни на одном фото нет военной техники, обратил внимание Акс. На некоторых снимках заметна старая гусеничная боевая машина БМП-1, но вполне вероятно, что она принадлежит не бригаде, а учебному подразделению.

Это не означает, что новые механизированные бригады не будут ездить на таких же «машинах прошлого века» - у ВСУ, вероятно, есть еще сотни этих БМП. Акс отметил, что 15-тонная БМП-1 с экипажем из 11 человек имеет тонкую броню. При попадании в машину «погибает весь экипаж», рассказал Forbes один из украинских военных. Союзники Украины могли бы оказать солдатам новых бригад огромную услугу, предоставив несколько сотен современных боевых машин. Однако Акс советует не удивляться, если этого не произойдет: - на этой неделе республиканцы в США проголосовали за отказ от нового пакета финансовой помощи Украине.

Zeit: Орбан нашел хороший момент похоронить политику ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно выступает против политики ЕС в отношении Украины,пишет автор немецкой газеты Zeit Ульрих Ладурнер. Орбан уже написал письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю, потребовав, чтобы с повестки сняли два вопроса - о начале переговоров о членстве с Украиной и о предоставлении Киеву еще 50 миллиардов евро помощи.

Если требования венгерского премьера не будут выполнены, он все равно сможет заблокировать переговоры с Украиной, отмечает Ладурнер. Если это случится, «крошечная Венгрия подорвет один из важнейших геополитических проектов ЕС, Украина будет серьезно ослаблена на одном из самых сложных этапов конфликта, а в Кремле это отпразднуют». По мнению автора, Орбан, возможно, всего лишь занимается шантажом и хочет выторговать себе финансовые преференции. Но у него есть и другая сторона - политика-идеолога. Вполне вероятно, что Орбан-идеолог пришел к выводу, что сейчас «самое время похоронить политику ЕС в отношении Украины».

Кандидат в президенты США рассказал о плане против России

Политолог Майкл Ректенвальд, выдвинувший свою кандидатуру на выборы президента США, заявил, что Штаты безуспешно вливают в Украину оружие и деньги, чтобы дестабилизировать Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала Judging Freedom. По словам политолога, американские власти «помешаны на дестабилизации, подготовке заговора и смене власти в России».

Ректенвальд назвал все это «конечной целью» США. По его словам, в Вашингтоне «действительно думают, что смогут добиться этого с помощью сумасшедшего финансирования и вооружения» Киева. Ректенвальд подчеркнул, что считает надежды на переворот в России абсурдными, а попытки дестабилизировать страну - «преступным деянием».

Французы предупредили Европу о потерях «больше Донбасса»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Украины должны быть готовы продолжить поддержку Киева даже в случае «плохих новостей», пишет французская газета Le Figaro. Многие читатели газеты с ним не согласились, заявив, что странам НАТО лучше наладить отношения с Россией. Комментатор под ником Herve Maillocheau заявил, что «Франции и Европе необходимо срочно примириться с Россией и разорвать ее связь с Китаем». Единственным возможным будущим Украины он назвал ее «полную финляндизацию».