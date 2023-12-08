В Молдавии допустили перенос переговоров о вступлении Кишинева и Киева в ЕС

«Мы строим Европу у себя дома. Если это [начало переговоров о вступлении] не произойдет в декабре, то произойдет в марте. Если не в марте, то произойдет в любом случае. Но мы должны продолжать внедрять необходимые реформы для наших граждан, должны продолжать строить Европу дома. Мы уже сделали выбор», — заявил Речан.